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Сараево VS Милсами
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Сараево - Милсами: 15 июля 2021 смотреть онлайн
Сараево
Сараево
-:-
-:-
Сараево - Милсами: 15 июля 2021 смотреть онлайн
Милсами
Оргеев
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций,
1 раунд
15 июля 2021, 22:00 МСК
15.07.2021, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Сараево
мин
21
A. Pejovic
A. Pejovic
13
Vladan Kovačević
Vladan Kovačević
29
Amer Dupovac
Amer Dupovac
15
Hrvoje Milicevic
Hrvoje Milicevic
24
Andrej Dokanović
Andrej Dokanović
6
Mirko Oremuš
Mirko Oremuš
9
Mersudin Ahmetović
Mersudin Ahmetović
3
Selmir Pidro
Selmir Pidro
31
Tino-Sven Sušić
Tino-Sven Sušić
38
Matthias Fanimo
Matthias Fanimo
Запасные
11
Велкоски
Крсте Велкоски
-
2
Dušan Hodžić
Dušan Hodžić
-
22
Ivan Jukić
Ivan Jukić
-
16
Elvis Džafić
Elvis Džafić
-
28
Haris Handžić
Haris Handžić
-
Милсами
мин
23
Болохан
Вадим Болохан
16
Антонюк
Александр Антонюк
21
Платика
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