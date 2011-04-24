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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Гомеш 60
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
24 апр. 2011, 18:00 МСК
24.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Хуанра
Хуанра
72
0
Дренте
Ройстон Дренте
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
78
0
Кико
Кико
82
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
60'
60'
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Портильо
Хавьер Портильо
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
45
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
77
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Хиско
Хиско
54
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Рики
Рики
0
Адриан
Адриан