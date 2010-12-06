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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лассад 73
1:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
6 дек. 2010, 23:00 МСК
6.12.2010, 23:00 МСК
понедельник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сеоане
Диего Сеоане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Урретавискайя
Джонатан Урретавискайя
81
0
Томас
Антонио Томас
77
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Сауль
Сауль
90
0
Адриан
Адриан
66
Запасные
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
73'
0
Риндароу
Кнут Риндароу
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Демарец
Ив Демарец
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
62
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
54
0
Тоте
Тоте
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
80
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Родри
Родри
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Портильо
Хавьер Портильо