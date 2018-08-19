Едделох - Хайденхайм: 19 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Едделох
Эдевехт
2:5

Едделох - Хайденхайм: 19 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
19 авг. 2018, 16:30 МСК
19.08.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
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Составы

Хайденхайм
мин
17
Мультауп
Маурице Мультауп
90

События

Матч окончен 2:5

Прошлые матчи

19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Едделох
2 : 5
Хайденхайм
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Едделох
2
Хайденхайм
5