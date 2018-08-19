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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Кубок Германии
Едделох VS Хайденхайм
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Едделох - Хайденхайм: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Едделох
Эдевехт
2:5
Едделох - Хайденхайм: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
19 авг. 2018, 16:30 МСК
19.08.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
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Прогнозы
Составы
Хайденхайм
мин
17
Мультауп
Маурице Мультауп
90
События
Матч окончен 2:5
Прошлые матчи
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Едделох
2 : 5
Хайденхайм
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Едделох
2
Хайденхайм
5