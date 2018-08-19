Едделох

Эдевехт
Подписаться
Сайт
Страна
Германия
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Едделох
2 : 5
Хайденхайм
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
1/32 финала
Едделох
2
Хайденхайм
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
Подробнее