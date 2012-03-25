Матч завершен
Дижон
Дижон
1:0
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
25 марта 2012, 18:00 МСК
25.03.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы