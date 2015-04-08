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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Андоне 55
1:1
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Андоне 87
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
8 апр. 2015, 21:00 МСК
8.04.2015, 21:00 МСК
среда
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
18
Точе
Точе
90
13
Фабри
Фабри
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
63
-
Андоне
Флорин Андоне
55'
87'
55'
87'
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
63
6
Родригес
Хосе Родригес
56
14
Куэнка
Исаак Куэнка
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
2
Пабло
Мануэль Пабло
15
Лауре
Лауре
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
10
Домингес
Хуан Домингес
9
Риера
Ориоль Риера
67
Кошта
Элдер Кошта
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
10
Картабия
Федерико Картабия
80
32
Бебе
Бебе
90
9
Элдон
Элдон
75
28
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
23
Гомес
Абель Гомес
7
Росси
Фаусто Росси
16
Фидель
Фидель
20
Сукулини
Бруно Сукулини
6
Лусо
Лусо