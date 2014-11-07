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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
7 нояб. 2014, 22:45 МСК
7.11.2014, 22:45 МСК
пятница
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
12
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
69
7
Росси
Фаусто Росси
90
6
Лусо
Лусо
46
23
Гомес
Абель Гомес
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
29
Пинильос
Дани Пинильос
18
Гарсия
Борха Гарсия
22
Гарай
Ариц Гарай
16
Фидель
Фидель
9
Хиско
Хиско
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
90
3
Канелья
Роберто Канелья
64
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
20
Вилк
Цезари Вилк
85
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
75
11
Хуанфран
Хуанфран
90
9
Поштига
Элдер Поштига
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
21
Диаките
Модибо Диаките
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
6
Родригес
Хосе Родригес
14
Куэнка
Исаак Куэнка
31
Гаго
Даниэль Гаго