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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Родригес 33
Гуардадо 55
Колотто 67
3:1
Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Хуанлу 17
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
6 марта 2010, 20:00 МСК
6.03.2010, 20:00 МСК
суббота
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
67'
67'
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
55'
55'
81
0
Родригес
Хуан Родригес
33'
33'
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Альварес
Пабло Альварес
65
0
Адриан
Адриан
90
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
38
Запасные
0
Ману
Ману
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Перес
Иван Перес
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Эктор
Эктор
62
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Маноло
Маноло
90
0
Кулебрас
Хосе Кулебрас
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
71
0
Леон
Рикардо Леон
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
80
0
Рики
Рики
90
0
Хуанлу
Хуанлу
17'
17'
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Роман
Роман
0
Коме
Даниэль Коме
0
Алонсо
Микель Алонсо
0
Омар
Омар
0
Анхель
Анхель
0
Динеи
Динеи