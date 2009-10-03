Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
0:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Колотто 61
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
3 окт. 2009, 19:00 МСК
3.10.2009, 19:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Тенерифе
мин
0
Нуньес
Айтор Нуньес
90
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Луна
Эсекиэль Луна
90
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Коме
Даниэль Коме
90
0
Роман
Роман
90
0
Алонсо
Микель Алонсо
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
0
Рики
Рики
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Кулебрас
Хосе Кулебрас
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Омар
Омар
0
Анхель
Анхель
0
Сайсар
Гаиска Сайсар
0
Динеи
Динеи
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
61'
61'
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Рики
Рики
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Миста
Миста
0
Бодипо
Родольфо Бодипо