Болонья - Козенца: 08 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Болонья
Болонья
Сансоне 65
1:0

Болонья - Козенца: 08 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Козенца
Козенца
Кубок Италии, 1 раунд

Кубок Италии,

Италия
8 авг. 2022, 22:15 МСК
8.08.2022, 22:15 МСК
понедельник
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События

Матч окончен 1:0
Замена
Андреа Камбьясо
Лоренцо Де Сильвестри
82'
Замена
Эмануэл Вигнато
Роберто Сориано
82'
Замена
Муса Барроу
Никола Сансоне
71'
Замена
Михел Эбишер
Николас Домингес
71'
ГОЛ! 1:0
Никола Сансоне
65'
Желтая карточка
Марко Арнаутович
61'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Йерди Схаутен
9'
Начало матча