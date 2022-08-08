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|мин
|
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
|90
|
-
Сансоне
Никола Сансоне
65'
|90
|
-
Эбишер
Михел Эбишер
|71
|
-
Вигнато
Эмануэл Вигнато
|82
|
-
Барроу
Муса Барроу
|71
|
-
Схаутен
Йерди Схаутен
|90
|
-
Камбьясо
Андреа Камбьясо
|82
|Запасные
|
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
8
|
-
Сориано
Роберто Сориано
8
|
-
Домингес
Николас Домингес
19
|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|Главный тренер
|
Давиде Дьониги
События
Матч окончен 1:0
82'
Замена
82'
Замена
71'
Замена
71'
ГОЛ! 1:0
65'
Желтая карточка
61'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
9'
Начало матча