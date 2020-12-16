Матч завершен
Атлетико Балеарес
Палма де Мальорка
0:1
Матч завершен
Фуэнлабрада
Фуэнлабрада
64
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:00 МСК
16.12.2020, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Атлетико Балеарес
мин
-
A. Martin
A. Martin
89
-
D. Haro
D. Haro
89
-
Alex Barrera
Alex Barrera
89
Фуэнлабрада
мин
-
T. Awudu
T. Awudu
64'
64'
89