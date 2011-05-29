Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
1:3
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
29 мая 2011, 22:00 МСК
29.05.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Составы