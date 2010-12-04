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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Джа Джедже 8
1:1
Матч завершен
Нанси
Нанси
Хаджи 26
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
4 дек. 2010, 21:00 МСК
4.12.2010, 21:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Абензоар
Лоик Абензоар
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Диавара
Каба Диавара
79
0
Меджиа
Альваро Меджиа
90
0
Эрбате
Эламине Эрбате
58
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
8'
8'
46
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Павон
Франсиско Павон
0
Германи
Гаэль Германи
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
0
Керморган
Янн Керморган
Нанси
мин
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
0
Кювилье
Александр Кювилье
90
0
Луис
Андре Луис
90
0
Бризон
Жонатан Бризон
90
0
Гаванон
Бенжамен Гаванон
60
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
0
Траоре
Бакайе Траоре
79
0
Диаките
Самба Диаките
90
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
26'
26'
90
0
Ваируа
Марама Ваируа
83
Запасные
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
0
Беренге
Паскаль Беренге
0
Сами
Жоэль Сами
0
Лотье
Жордан Лотье
0
Шаешу
Аатиф Шаешу
0
Рашид
Фуад Рашид
0
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу