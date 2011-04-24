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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Нанси
Нанси
0:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 32 тур
Лига 1,
32 тур
Франция
24 апр. 2011, 18:00 МСК
24.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы
Нанси
мин
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
0
Леметр
Рейнальд Леметр
90
0
Луис
Андре Луис
90
0
Лотье
Жордан Лотье
90
0
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
0
Бризон
Жонатан Бризон
89
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Фере
Жюльен Фере
74
0
Траоре
Бакайе Траоре
46
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
0
Ваируа
Марама Ваируа
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Сами
Жоэль Сами
0
Гаванон
Бенжамен Гаванон
0
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
0
Кювилье
Александр Кювилье
0
Бакар
Джамель Бакар
Арль-Авиньон
мин
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
77
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Кабелла
Реми Кабелла
74
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
0
Гилас
Камель Гилас
64
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Павон
Франсиско Павон
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Рокки
Ромайн Рокки
0
Мартинес
Клеман Мартинес