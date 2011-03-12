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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Мерием 7
Керморган 64
Кабелла 80
3:3
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Амалфитано 19
Диарра 45
Гамейро 53
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
12 марта 2011, 21:00 МСК
12.03.2011, 21:00 МСК
суббота
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
59
0
Мерием
Камиль Мерием
7'
7'
90
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
59
0
Гилас
Камель Гилас
59
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Абензоар
Лоик Абензоар
0
Кабелла
Реми Кабелла
80'
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Керморган
Янн Керморган
64'
0
Жонатан
Апаресидо Силва Жонатан
Лорьян
мин
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Диарра
Сигамари Диарра
45'
45'
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Бурийон
Грегори Бурийон
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
19'
19'
90
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
78
0
Гамейро
Кевин Гамейро
53'
53'
90
Запасные
0
Каппоне
Лионель Каппоне
0
Соса
Франко Соса
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Робер
Фабьен Робер
0
Фаншон
Джеймс Фаншон
0
Китамбала
Линель Китамбала
0
Суну
Жилль Суну