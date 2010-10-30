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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Гамейро 55
Китамбала 75
2:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
30 окт. 2010, 20:00 МСК
30.10.2010, 20:00 МСК
суббота
Составы
Лорьян
мин
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Диарра
Сигамари Диарра
90
0
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
0
Бурийон
Грегори Бурийон
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
69
0
Гамейро
Кевин Гамейро
55'
55'
86
0
Китамбала
Линель Китамбала
75'
75'
90
Запасные
0
Каппоне
Лионель Каппоне
0
Соса
Франко Соса
0
Жуффре
Ян Жуффре
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Робер
Фабьен Робер
0
Фаншон
Джеймс Фаншон
Арль-Авиньон
мин
0
Буазза
Хамер Буазза
61
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
73
0
Диавара
Каба Диавара
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
46
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Псауме
Бенжамин Псауме