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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Германи 24
Диавара 33
Диавара 76
3:2
Матч завершен
Кан
Кан
Эль-Араби 10
Траоре 66
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
6 нояб. 2010, 21:00 МСК
6.11.2010, 21:00 МСК
суббота
Жан-Шарль Койлье
Жан-Шарль Койлье
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Буазза
Хамер Буазза
71
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Германи
Гаэль Германи
24'
24'
90
0
Диавара
Каба Диавара
33'
76'
33'
76'
79
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Эрбате
Эламине Эрбате
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
60
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
0
Харистеас
Ангелос Харистеас
0
Псауме
Бенжамин Псауме
Кан
мин
0
Тебо
Алексис Тебо
90
0
Рейно
Александр Рейно
90
0
Сорбон
Жереми Сорбон
90
0
Марк
Дамьен Марк
78
0
Арто
Томас Арто
90
0
Лека
Грегори Лека
90
0
Соб
Николя Соб
90
0
Ниве
Бенжамин Ниве
86
0
Молло
Йоан Молло
60
0
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
10'
10'
90
Запасные
0
Перки
Дамьен Перки
0
Барцола
Пабло Барцола
0
Лазаревич
Бранко Лазаревич
0
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
0
Набаб
Ливио Набаб
0
Траоре
Кандиа Траоре
66'
0
Мулен
Тибальт Мулен