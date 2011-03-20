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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кан
Кан
Молло 79
Эль-Араби 86
2:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 28 тур
Лига 1,
28 тур
Франция
20 марта 2011, 19:00 МСК
20.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Эрве Пиччирилло
Эрве Пиччирилло
Главный Судья
Составы
Кан
мин
0
Рейно
Александр Рейно
90
0
Босмель
Томас Босмель
90
0
Инез
Роман Инез
90
0
Марк
Дамьен Марк
90
0
Арто
Томас Арто
90
0
Соб
Николя Соб
90
0
Ниве
Бенжамин Ниве
84
0
Молло
Йоан Молло
79'
79'
90
0
Амума
Ромен Амума
74
0
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
86'
86'
90
0
Мулен
Тибальт Мулен
90
Запасные
0
Сорбон
Жереми Сорбон
0
Барцола
Пабло Барцола
0
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
0
Траоре
Кандиа Траоре
0
Морель
Бенжамин Морель
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Абензоар
Лоик Абензоар
90
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
81
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
77
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
82
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Гилас
Камель Гилас
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже