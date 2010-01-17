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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Гоитом 61
1:1
Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Хуанлу 2
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
17 янв. 2010, 19:00 МСК
17.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Крусат
Альберт Крусат
88
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
80
0
Гоитом
Хенок Гоитом
61'
61'
89
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Куильо
Алекс Куильо
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Солари
Эстебан Солари
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Луна
Эсекиэль Луна
90
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Коме
Даниэль Коме
62
0
Леон
Рикардо Леон
90
0
Алонсо
Микель Алонсо
74
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
87
0
Хуанлу
Хуанлу
2'
2'
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Роман
Роман
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Анхель
Анхель
0
Рики
Рики
0
Динеи
Динеи