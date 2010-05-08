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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Бертран 15
Нино 90
2:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Пьятти 18
Крусат 80
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
8 мая 2010, 22:00 МСК
8.05.2010, 22:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Эктор
Эктор
90
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Бертран
Марк Бертран
15'
15'
90
0
Кулебрас
Хосе Кулебрас
86
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
90
0
Роман
Роман
90
0
Леон
Рикардо Леон
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
0
Хуанлу
Хуанлу
61
0
Нино
Нино
90'
90'
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Маноло
Маноло
0
Алонсо
Микель Алонсо
0
Омар
Омар
0
Анхель
Анхель
0
Рики
Рики
0
Динеи
Динеи
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
80'
80'
86
0
Сориано
Фернандо Сориано
86
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
18'
18'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Куильо
Алекс Куильо
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Родригес
Давид Родригес