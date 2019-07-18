Матч завершен
Шкупи
Чаир
1:2
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Пюник
Ереван
Едигарян 7
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:30 МСК
18.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Пюник
мин
66
Жестоков
Максим Жестоков
90
70
Шевчук
Сергей Шевчук
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
-
Едигарян
Артур Едигарян
7'
7'
90
17
Едигарян
Артак Едигарян
90
9
Миранян
Артур Миранян
90
Запасные
1
Манукян
Гор Манукян
4
Белов
Антон Белов