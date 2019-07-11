Матч завершен
Пюник
Ереван
Жестоков 80
3:3
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Шкупи
Чаир
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 16:30 МСК
11.07.2019, 16:30 МСК
четверг
Составы
Пюник
мин
66
Жестоков
Максим Жестоков
80'
80'
90
70
Шевчук
Сергей Шевчук
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
9
Миранян
Артур Миранян
90
Запасные
1
Манукян
Гор Манукян
4
Белов
Антон Белов
17
Едигарян
Артак Едигарян
11
Манучарян
Эдгар Манучарян