Матч завершен
Рига
Рига
1:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
6 авг. 2019, 19:00 МСК
6.08.2019, 19:00 МСК
вторник
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