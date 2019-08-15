Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Форселл 5
2:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Рига
Рига
Дебелко 62
Дебелко 80
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 19:00 МСК
15.08.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
ХИК
мин
8
Рафинья
Рафинья
90
9
Риски
Рупи Риски
90
88
Рудаков
Максим Рудаков
90
21
Форселл
Петтери Форселл
5'
5'
90
Рига
мин
27
Дебелко
Роман Дебелко
62'
80'
62', 80'
90
Запасные
10
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
8
Ругинс
Ритварс Ругинс
5
Лайзанс
Олег Лайзанс
92
Ракельс
Денис Ракельс