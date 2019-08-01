Матч завершен
Рига
Рига
2:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Пяст
Гливице
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 19:30 МСК
1.08.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Рига
мин
10
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
90
11
Шарпар
Вячеслав Шарпар
90
27
Дебелко
Роман Дебелко
90
Запасные
13
Габовс
Владислав Габовс
5
Лайзанс
Олег Лайзанс
92
Ракельс
Денис Ракельс
Пяст
мин
4
Червински
Якуб Червински
90