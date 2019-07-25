Матч завершен
Пяст
Гливице
Червински 66
3:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Рига
Рига
Дебелко 22
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:00 МСК
25.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Пяст
мин
4
Червински
Якуб Червински
66'
66'
90
Рига
мин
8
Ругинс
Ритварс Ругинс
90
92
Ракельс
Денис Ракельс
90
11
Шарпар
Вячеслав Шарпар
90
5
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
27
Дебелко
Роман Дебелко
22'
22'
90
Запасные
13
Габовс
Владислав Габовс
10
Вишняковс
Алексейс Вишняковс