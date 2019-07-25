Матч завершен
Йени Малатьяспор
Малатья
Мина 20
Яхович 66
2:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Олимпия
Любляна
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Йени Малатьяспор
мин
10
Тьеви
Тьеви
90
21
Фофана
Морике Фофана
90
18
Яхович
Адис Яхович
66'
66'
90
44
Мина
Артуро Мина
20'
20'
90
16
Хадебе
Тинэйдж Хадебе
90
Запасные
66
Гильерме
Гильерме
Олимпия
мин
19
Самарджич
Мирал Самарджич
90
Запасные
2
Максименко
Виталий Максименко