Матч завершен
Олимпия
Любляна
0:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Йени Малатьяспор
Малатья
Яхович 77
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 21:00 МСК
1.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Олимпия
мин
19
Самарджич
Мирал Самарджич
90
Запасные
2
Максименко
Виталий Максименко
Йени Малатьяспор
мин
10
Тьеви
Тьеви
90
21
Фофана
Морике Фофана
90
18
Яхович
Адис Яхович
77'
77'
90
6
Ялчин
Робин Ялчин
90
44
Мина
Артуро Мина
90
Запасные
35
Чейлан
Юфук Чейлан
7
Торе
Гекхан Торе
66
Гильерме
Гильерме