Матч завершен
КИ Клаксвик
Клаксвик
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Люцерн
Люцерн
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:00 МСК
1.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
КИ Клаксвик
мин
1
Йоенсен
Кристиан Йоенсен
90
7
Йоханнесен
Патрик Йоханнесен
90
Люцерн
мин
11
Шурпф
Паскаль Шурпф
90
27
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
32
Мюллер
Мариус Мюллер
90
15
Шульц
Марвин Шульц
90
Запасные
3
Чиркович
Лазар Чиркович
2
Какабадзе
Отар Какабадзе
21
Арнольд
Ремо Арнольд