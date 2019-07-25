Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
Белоруссия
США
Косово
Португалия
Кения
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
ЦСКА
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Люцерн
Люцерн
Шнойвли 90
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
КИ Клаксвик
Клаксвик
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
25 июля 2019, 21:15 МСК
25.07.2019, 21:15 МСК
четверг
Составы
Люцерн
мин
11
Шурпф
Паскаль Шурпф
90
19
Шнойвли
Марко Шнойвли
90'
90'
90
32
Мюллер
Мариус Мюллер
90
15
Шульц
Марвин Шульц
90
3
Чиркович
Лазар Чиркович
90
2
Какабадзе
Отар Какабадзе
90
Запасные
21
Арнольд
Ремо Арнольд
КИ Клаксвик
мин
1
Йоенсен
Кристиан Йоенсен
90
7
Йоханнесен
Патрик Йоханнесен
90
Запасные
17
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё