Матч завершен
Люцерн
Люцерн
Шнойвли 90
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
КИ Клаксвик
Клаксвик
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:15 МСК
25.07.2019, 21:15 МСК
четверг
Составы
Люцерн
мин
11
Шурпф
Паскаль Шурпф
90
19
Шнойвли
Марко Шнойвли
90'
90'
90
32
Мюллер
Мариус Мюллер
90
15
Шульц
Марвин Шульц
90
3
Чиркович
Лазар Чиркович
90
2
Какабадзе
Отар Какабадзе
90
Запасные
21
Арнольд
Ремо Арнольд
КИ Клаксвик
мин
1
Йоенсен
Кристиан Йоенсен
90
7
Йоханнесен
Патрик Йоханнесен
90
Запасные
17
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё