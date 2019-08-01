Матч завершен
Лиепая
Лиепая
0:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Норрчепинг
Норрчепинг
Хакшабанович 89
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:00 МСК
1.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Лиепая
мин
9
Додо
Додо
90
Норрчепинг
мин
4
Жерсон
Ларс Жерсон
90
21
Терн
Симон Терн
90
5
Ниман
Кристоффер Ниман
90
7
Франссон
Александер Франссон
90
10
Скрабб
Симон Скрабб
90
Запасные
91
Нильссон
Давид Нильссон
14
Бинаку
Эгзон Бинаку
99
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
89'