Матч завершен
Норрчепинг
Норрчепинг
Терн 1
Хакшабанович 80
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Лиепая
Лиепая
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:00 МСК
25.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Норрчепинг
мин
4
Жерсон
Ларс Жерсон
90
21
Терн
Симон Терн
1'
1'
90
5
Ниман
Кристоффер Ниман
90
7
Франссон
Александер Франссон
90
10
Скрабб
Симон Скрабб
90
Запасные
91
Нильссон
Давид Нильссон
22
Смит
Иан Смит
14
Бинаку
Эгзон Бинаку
99
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
80'
Лиепая
мин
9
Додо
Додо
90