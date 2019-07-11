Матч завершен
Лиепая
Лиепая
Икаунекс 12
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Динамо
Минск
Билоног 88
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Лиепая
мин
9
Додо
Додо
90
10
Икаунекс
Янис Икаунекс
12'
12'
90
Динамо
мин
7
Фатай
Кеинде Фатай
90
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович
15
Тигиев
Георгий Тигиев
20
Билоног
Дмитрий Билоног
88'