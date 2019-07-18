Матч завершен
Динамо
Минск
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Лиепая
Лиепая
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 19:30 МСК
18.07.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Динамо
мин
7
Фатай
Кеинде Фатай
90
15
Тигиев
Георгий Тигиев
90
20
Билоног
Дмитрий Билоног
90
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович
Лиепая
мин
9
Додо
Додо
90