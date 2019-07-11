Матч завершен
Коннас Куэй
Коннас Куэй
1:2
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Килмарнок
Килмарнок
Брофи 82
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:00 МСК
11.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Килмарнок
мин
29
Бурк
Крис Бурк
90
5
Броудфут
Керк Броудфут
90
1
Макдональд
Джейми Макдональд
90
23
Томас
Доминик Томас
90
9
Брофи
Иммон Брофи
82'
82'
90
8
Дикер
Гэри Дикер
90
7
МакКензи
Рори МакКензи
90