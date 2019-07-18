Матч завершен
Килмарнок
Килмарнок
0:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Коннас Куэй
Коннас Куэй
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:45 МСК
18.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Килмарнок
мин
29
Бурк
Крис Бурк
90
5
Броудфут
Керк Броудфут
90
1
Макдональд
Джейми Макдональд
90
9
Брофи
Иммон Брофи
90
8
Дикер
Гэри Дикер
90
7
МакКензи
Рори МакКензи
90
2
О'Доннелл
Стивен О'Доннелл
90
3
Тайлер
Грег Тайлер
90
Запасные
23
Томас
Доминик Томас