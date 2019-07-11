Матч завершен
Бальцан
Бальзан
Эффйонг 56
3:4
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Домжале
Домжале
Сикошек 61
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 19:30 МСК
11.07.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Бальцан
мин
16
Фенеч
Пол Фенеч
90
17
Эффйонг
Альфред Эффйонг
56'
56'
90
11
Беццина
Йоан Беццина
90
Домжале
мин
12
Сикошек
Грегор Сикошек
61'
61'
90
1
Соркан
Грега Соркан
90
4
Ветрих
Амедей Ветрих
90
Запасные
30
Илич
Бранко Илич
14
Кяйт
Маттиас Кяйт