Матч завершен
Домжале
Домжале
1:0
прошлый матч 4 : 3
Матч завершен
Бальцан
Бальзан
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:45 МСК
18.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Домжале
мин
14
Кяйт
Маттиас Кяйт
90
12
Сикошек
Грегор Сикошек
90
1
Соркан
Грега Соркан
90
Запасные
30
Илич
Бранко Илич
Бальцан
мин
16
Фенеч
Пол Фенеч
90
17
Эффйонг
Альфред Эффйонг
90
11
Беццина
Йоан Беццина
90