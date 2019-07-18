Матч завершен
РоПС
Рованиеми
1:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Абердин
Абердин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 19:00 МСК
18.07.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
Запасные
1
Шишковски
Дамьян Шишковски
Абердин
мин
4
Консидайн
Эндрю Консидайн
90
2
Логан
Шэйлум Логан
90
10
МакГинн
Нилл МакГинн
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
14
Тэйлор
Эш Тэйлор
90
11
Хеджс
Райан Хеджс
90
5
Маккена
Скотт Маккена
90
Запасные
20
Черны
Томаш Черны
8
Уилсон
Джеймс Уилсон
17
Мэй
Стив Мэй