Матч завершен
Абердин
Абердин
МакГинн 36
2:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
РоПС
Рованиеми
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:45 МСК
11.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
4
Консидайн
Эндрю Консидайн
90
2
Логан
Шэйлум Логан
90
10
МакГинн
Нилл МакГинн
36'
36'
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
6
Девлин
Майкл Девлин
90
11
Хеджс
Райан Хеджс
90
5
Маккена
Скотт Маккена
90
Запасные
20
Черны
Томаш Черны
14
Тэйлор
Эш Тэйлор
8
Уилсон
Джеймс Уилсон
17
Мэй
Стив Мэй
Запасные
1
Шишковски
Дамьян Шишковски