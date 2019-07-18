Матч завершен
Кукеси
Кукес
1:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:00 МСК
18.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Кукеси
мин
23
Мусолли
Бесар Мусолли
90
Дебрецен
мин
8
Тошер
Даниэл Тошер
90
92
Труйич
Никола Труйич
90
Запасные
86
Косицки
Томаш Косицки