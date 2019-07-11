Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Кукеси
Кукес
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Дебрецен
мин
8
Тошер
Даниэл Тошер
90
92
Труйич
Никола Труйич
90
Запасные
86
Косицки
Томаш Косицки
Кукеси
мин
23
Мусолли
Бесар Мусолли
90