Матч завершен
Кукеси
Кукес
Стекеленбург 78
1:4
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Аустрия
Вена
Кайоде 16
Кайоде 58
Матеуш 67
Матеуш 90
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 20:30 МСК
21.07.2016, 20:30 МСК
четверг
Составы
Кукеси
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
78'
78'
90
Аустрия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Кайоде
Оларенваю Кайоде
16'
58'
16', 58'
90
-
Матеуш
Матеуш
67'
90'
67', 90'
90