Матч завершен
Аустрия
Вена
Пирес 24
1:0
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Кукеси
Кукес
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 22:05 МСК
14.07.2016, 22:05 МСК
четверг
Составы
Аустрия
мин
-
Куинн
Пол Куинн
90
-
Пирес
Фелипе Пирес
24'
24'
90
-
Матеуш
Матеуш
90
Кукеси
мин
-
Матеуш
Матеуш
90