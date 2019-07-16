Матч завершен
ОФК Титоград
Подгорица
0:0
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
ЦСКА
София
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
16 июля 2019, 21:30 МСК
16.07.2019, 21:30 МСК
вторник
Составы
ОФК Титоград
мин
6
Райчевич
Филип Райчевич
90
ЦСКА
мин
30
Черняускас
Винтас Черняускас
90
21
Фаббрини
Диего Фаббрини
90
9
Уотт
Тони Уотт
90
15
Малинов
Кристиян Малинов
90
16
Бикель
Янио Бикель
90
26
Антов
Валентин Антов
90
Запасные
11
Занев
Петар Занев
6
Пинту
Рубен Пинту
7
Давыдов
Денис Давыдов