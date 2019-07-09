Матч завершен
ЦСКА
София
Малинов 72
4:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
ОФК Титоград
Подгорица
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
9 июля 2019, 20:30 МСК
9.07.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
ЦСКА
мин
30
Черняускас
Винтас Черняускас
90
21
Фаббрини
Диего Фаббрини
90
6
Пинту
Рубен Пинту
90
Запасные
11
Занев
Петар Занев
26
Антов
Валентин Антов
15
Малинов
Кристиян Малинов
72'
16
Бикель
Янио Бикель
7
Давыдов
Денис Давыдов
9
Уотт
Тони Уотт
ОФК Титоград
мин
6
Райчевич
Филип Райчевич
90