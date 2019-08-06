Матч завершен
Сутьеска
Никшич
1:2
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Линфилд
Белфаст
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
6 авг. 2019, 21:15 МСК
6.08.2019, 21:15 МСК
вторник
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