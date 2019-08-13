Матч завершен
Линфилд
Белфаст
3:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Сутьеска
Никшич
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
13 авг. 2019, 21:45 МСК
13.08.2019, 21:45 МСК
вторник
Составы
Линфилд
мин
23
МакГиверн
Райн МакГиверн
90
Сутьеска
мин
15
Шофранац
Александар Шофранац
90
7
Кояшевич
Дамир Кояшевич
90