Матч завершен
Сутьеска
Никшич
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Де Винсенти 42
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
23 июля 2019, 21:15 МСК
23.07.2019, 21:15 МСК
вторник
Составы
Сутьеска
мин
15
Шофранац
Александар Шофранац
90
7
Кояшевич
Дамир Кояшевич
90
АПОЭЛ
мин
27
Белец
Вид Белец
90
70
Яколиш
Антонио Яколиш
90
44
Иоанну
Николас Иоанну
90
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
42'
42'
90
29
Вурос
Праксителис Вурос
90
13
Лафранс
Кевин Лафранс
90
Запасные
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
Савич
Вуядин Савич
30
Меркис
Георгис Меркис
14
Матич
Урош Матич
95
Алеф
Алеф
89
Безьяк
Роман Безьяк
20
Павлович
Андрийя Павлович